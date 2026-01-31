Aktuelle Seite: Home > Chronik > René Piffrader [23] stirbt auf Seibahn-Baustelle im Oman
Tödlicher Unfall

René Piffrader [23] stirbt auf Seibahn-Baustelle im Oman

Samstag, 31. Januar 2026 | 15:40 Uhr
Update
apa
Von: mk

Maskat – Der 23-jähriger René Piffrader aus St. Valentin auf der Haide soll gemeinsam mit einem Mann aus Pakistan bei einem Unfall einer Baustelle des Seilbahn-Projekts „Muttrah Cable Car“ im Oman tödlich verunglückt sein, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt. Das Unternehmen Sabeen Investment hat mit tiefem Bedauern den tragischen Vorfall auf einer seiner Baustellen in Muttrah bestätigt. Offenbar ist eine Baukonstruktion eingestürzt.

In einer offiziellen Erklärung bestätigte die Firma, dass sich das Unglück während der laufenden Bau- und Montagearbeiten ereignet habe. Der Vorfall stehe in keinem Zusammenhang mit dem späteren Betrieb oder kommerziellen Aktivitäten, sondern sei auf technische Abläufe und Sicherheitsvorkehrungen während der Bauausführung zurückzuführen, hieß es vonseiten der Firma laut einem Bericht der „Times of Oman“.

Das Unternehmen lobte außerdem das schnelle und professionelle Eingreifen der omanischen Polizei sowie des Zivilschutzes und sicherte volle Kooperation mit den Ermittlungsbehörden zu. Sämtliche geltenden Arbeitsschutz- und Gesundheitsstandards würden strengstens geprüft.

Die Firma schloss die Erklärung mit einem tief empfundenen Beileid für die Hinterbliebenen der Verstorbenen ab.

Wie stol.it berichtet, soll der 23-Jährige im Auftrag eines Schweizer Unternehmens tätig gewesen sein, das sich auf Montagearbeiten spezialisiert hat. Der junge Mann war in Burgeis ansässig.

Bezirk: Vinschgau

