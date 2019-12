Gesuchte Person am Brenner festgenommen

Brenner – Am Abend des 23. Dezembers ist es den Carabinieri gelungen, einen Mann am Brenner festzunehmen, der wegen versuchten Raubüberfalls seit längerer Zeit gesucht wird. Besagter Überfall liegt bereits ein halbes Jahr zurück und wurde von dem Täter damals in Turin verübt.

Dieser, ein 23-jähriger Marokkaner, war am gestrigen Abend mit dem EC-Zug von München Richtung Süden unterwegs. Im Rahmen einer Kontrolle gab der Mann eine falsche Identität an, wurde aber erkannt und im Zuge dessen festgenommen.

Der Täter wird nun bezüglich des versuchten Raubes und der Falschangabe zur eigenen Identität angezeigt.

Die Carabinieri führen zur Zeit, über die Weihnachtszeit hinweg, intensiviertere Kontrollen bei der Einreise nach Italien durch.