Getötete Influencerin – Untersuchungen und Zeugensuche

Von: apa

Im Fall der am Samstag der Vorwoche tot aufgefundenen Grazer Influencerin gab es am Donnerstag vorerst keine weiteren bedeutenden Ermittlungsergebnisse. Die Untersuchung des ausgebrannten Pkw des festgenommenen Ex-Freundes der Frau dauere noch an, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Graz gegenüber der APA. Die Polizei sucht indes nach einem Zeugen, der sich zum Tatzeitpunkt offenbar im Nahbereich der Wohnung des Opfers aufgehalten haben soll.

Bisherige Zeugen hatten die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass sich am Sonntag, 23. November, in der Früh ein unbekannter Mann im Stiegenhaus bzw. im Umfeld der Wohnung der getöteten Frau aufgehalten hat. Nach bisherigem Ermittlungsstand steht dieser Mann nicht mit der Tat in Verbindung, könnte jedoch für die Polizei eine wertvolle Auskunftsperson sein und möglicherweise Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben. Die Polizei bat daher am Donnerstagnachmittag über eine Aussendung den Unbekannten, sich mit dem Journaldienst des Landeskriminalamts Steiermark unter der Telefonnummer 059133-60-3333 in Verbindung zu setzen. Hinweise zur Identität dieser Person werden ebenfalls entgegengenommen.

Entdeckte Stichwunde “nicht todeskausal”

Die Frau ist durch massive Gewaltanwendung gegen den Hals getötet worden, wie aus dem vorläufigen Obduktionsergebnis hervorging. Sie wies Hämatome am Hals – offenbar durch Würgen entstanden – auf, ferner Gewalteinwirkungen gegen das Gesicht sowie eine einzelne Stichverletzung am Hals. Letztere sei aber nicht “todeskausal” gewesen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Waffe oder das Werkzeug, die die Wunde verursacht habe, sei bisher nicht gefunden worden. Das abschließende Obduktionsergebnis ist noch ausständig. Der der Tötung verdächtige Ex-Freund werde noch einige Tage lang befragt werden, so die Polizei.

Der aus Slowenien stammende Ex-Freund der Frau hatte die Tötung bereits gestanden, die U-Haft ist verhängt worden. Er hatte bei den Einvernahmen angegeben, zur Tatzeit alkoholisiert gewesen zu sein, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Die slowenische Polizei hat die Leiche der Grazerin am Samstag in einem im Wald vergrabenen Koffer gefunden. Die Frau war seit knapp einer Woche abgängig gewesen. Zuvor hatte ihr Ex-Freund zugegeben, dass er sie in ihrer Wohnung in Graz getötet und nach Slowenien gebracht hatte. Dann hatte er sein Auto nahe des Grenzübergangs Spielfeld in Brand gesteckt.