Gewalt im Stadion: Hockeyfans attackieren Ordnungskräfte mit dem Gürtel

Bozen – Quästor Paolo Sartori hat gegen zwei Eishockeyfans Stadionverbote für eine Dauer von fünf Jahren verhängt. Ein weiter Fan wurde mit einem Verbot für zehn Jahre belegt. Die Sperre gilt für Sportveranstaltungen im gesamten Staatsgebiet und im Ausland.

Dem 25-jährigen Bozner B. M. sowie dem 47-jährigen A. F. und dem 45-jährigen G. C. – beide aus Meran – werden die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung während einer Sportveranstaltung vorgeworfen. Die zwei Meraner sind bereits vorbestraft. Der italienische Staatsschutz DIGOS hat wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt Anzeige bei der Bozner Staatsanwaltschaft erstattet.

Der Vorfall, um den es geht, hat sich am 7. September bei dem Hockey-Gedenkspiel in Erinnerung an Hansjörg Brunner zwischen dem HC Bozen und dem HC Meran in der Meranarena in der Passerstadt ereignet.

B.M. soll sich nach dem Verlassen des Zuschauerbereichs sich den Gürtel ausgezogen und ihn wie eine Peitsche geschwungen haben. Gleichzeitig ging er damit auf die Ordnungskräfte los – offenbar in der Absicht, Aufruhr und Unruhe zu stiften. Der Bozner schlug wiederholt auf die Beamten ein. Einer von ihnen stürzte dabei zu Boden und wurde verletzt.

Bei B.M. handelt es sich um einen Wiederholungstätet. Bereits am 9. Dezember 2023 hat der Quästor der Provinz Syrakus gegen den jungen Mann ein Stadionverbot von fünf Jahren verhängt. Am 15. September 2016 hatte der damalige Quästor in Bozen ebenfalls ein Stadionverbot mit der Dauer von einem Jahr erlassen. Angesichts der Schwere des Vorfalls, bei dem ein Polizist verletzt wurde, hat Quästor Paolo Sartori nun deutlich härter durchgegriffen. Gegen B. M. wurde ein zehnjähriges Stadionverbot verhängt. Darüber hinaus muss er sich während der Spiele vom HC Meran bei der Polizei melden.

A.F. und G.C. sollen sich im Bereich des Ausgangs ebenfalls ihre Gürtel ausgezogen und sie um ihre Fäuste gewickelt haben. Mit wilden Gesten wollten sie Fans des HC Bozen, die den Zuschauerbereich verließen, offenbar zu gewaltsamen Auseinandersetzungen provozieren. Nachdem sie die Fans aus Bozen mehrmals bedroht hatten, reagierten diese ihrerseits. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, mussten die Ordnungshüter einschreiten. Gegen die beiden hat der Quästor jeweils ein fünfjähriges Stadionverbot verhängt. Auch sie müssen sie sich während der Spiele vom HC Meran bei der Polizei melden.

Das Stadionverbot ist sehr weitreichend. Die Betroffenen dürfen sich sowohl während einer Sportveranstaltung als auch zwei Stunden vorher und zwei Stunden nachher dem Austragungsort im Umkreis von 500 Metern nicht nähern. Ein Aufenthaltsverbot gilt in dieser Zeit außerdem für Zugbahnhöfe, Autobahnmautstellen, Flughäfen oder etwa Autobahnraststätten.