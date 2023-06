Giancarlo Bramante verlässt Südtirol

Bozen – Bozens leitender Staatsanwaltschaft Giancarlo Bramante wird der Landeshauptstadt bald den Rücken zukehren. Er wurde zum General-Anwalt am Berufungsgericht Triest ernannt.

Medienberichten zufolge hat Bramante einen Wettbewerb gewonnen. Das Dekret vom Obersten Richterrat ist am Mittwoch veröffentlicht worden.

Bramante, der in Bozen im Jahr 2017 in die Fußstapfen vom damals leitenden Staatsanwalt Guido Rispoli trat, wird sein neues Amt vermutlich im Herbst übernehmen.

Wer Bramantes Nachfolger in Südtirol wird, soll im Rahmen eines Wettbewerbs ermittelt werden. Schätzungen zufolge wird ein neuer leitender Staatsanwalt in Bozen erst in rund einem neuen Jahr ernannt.