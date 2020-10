Glurns: Unbewohnter Bauernhof in Flammen

Glurns – Ein Obdachloser, der ein Feuer entzündet hat, um sich zu wärmen, könnte den Brand in Glurns ausgelöst haben. Medienberichten zufolge ist ein unbewohnter Bauernhof am Samstag in der Früh in Flammen aufgegangen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwilligen Feuerwehren von Glurns und Schluderns haben den Brand unter Kontrolle gebracht.

Alarm wurde gegen 7.30 Uhr ausgelöst. Dass es sich um Brandstiftung handelt, wird derzeit ausgeschlossen.