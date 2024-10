Graun: Zwei Pkw aufeinandergeprallt

Von: ka

Graun – Auf der Vinschger Staatsstraße in Graun am Reschensee kam es am späten Montagnachmittag zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge prallten gegen 17.45 Uhr zwei Pkw aufeinander. Die Feuerwehren wurden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert, aber zum Glück bestätigte sich dies beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht.

Drei Personen wurden vom Notarzt und dem Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute hingegen kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Reschen, St. Valentin auf der Haide und Graun, der Rettungsdienst und die Behörden.