Green Pass-Kontrollen: Verstöße bei Zahnarzt in Brixen

Brixen – Seit dem 15. Oktober gilt am Arbeitsplatz italienweit die Green Pass-Pflicht. Bei einem Zahnarztstudio in Brixen war diese Maßnahme aber offenbar noch nicht vorgedrungen oder wurde schlichtweg ignoriert. Die Carabinieri NAS aus Trient und die Carabinieri Brixen haben bei entsprechenden Kontrollen in Arztpraxen nämlich Verstöße festgestellt.

In der Zahnarztpraxis waren von acht Mitarbeitern, vier ohne Grünen Pass. Dabei handelt es sich um einen Zahnarzt aus Deutschland und drei Assistenten. Die Carabinieri haben sowohl die Mitarbeiter als auch den Arbeitgeber mit den entsprechenden Strafen belegt.