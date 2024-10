Grippesaison startet dieses Jahr früher als sonst – VIDEO

Von: Ivd

Bozen – In diesem Jahr hat die Grippesaison in Südtirol deutlich früher begonnen als in den vergangenen Jahren. Gestern wurde der erste offizielle Influenzafall in Brixen registriert, und Experten warnen vor einer möglichen Ausbreitung der Grippe in den kommenden Wochen. Besonders gefährdet sind Risikopatienten wie Menschen über 60 Jahre, chronisch Kranke, Schwangere und Kinder im Alter von null bis sechs Jahren.

Ärzte raten dringend zu einer frühzeitigen Impfung, um schweren Krankheitsverläufen vorzubeugen. Dies gilt besonders für Personen, die in diesem Jahr bereits eine COVID-19-Infektion durchgemacht haben, da eine zusätzliche Grippeinfektion das Immunsystem erheblich belasten kann.

Obwohl die Zahl der Corona-Fälle derzeit sinkt, betonen die Mediziner die Bedeutung der Grippeimpfung in dieser Saison. Bis Dezember haben alle Südtirolerinnen und Südtiroler die Möglichkeit, sich kostenlos gegen Influenza impfen zu lassen. Die Gesundheitsbehörden appellieren an die Bevölkerung, diese Chance wahrzunehmen, um sich selbst und ihre Mitmenschen zu schützen.