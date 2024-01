Gröden: Crash im Tunnel fordert drei Verletzte

St. Christina – In St. Christina in Gröden hat sich am späten Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, der drei Verletzte gefordert hat.

Kurz vor 23.00 Uhr sind im Tunnel der Umfahrungsstraße zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Einer der Unfallbeteiligten war im Wagen eingeklemmt.

Während ein 44-Jähriger aus Wolkenstein und eine 23-jährige Frau aus San Martino di Castrozza mit leichten Verletzungen davon kamen, wurde ein 17-Jähriger aus Pordenone erheblich verletzt.

Im Einsatz standen das Rote und das Weiße Kreuz, der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr von St. Christina und die Carabinieri. Die Verletzten wurden ins Brixner Krankenhaus eingeliefert.