Gröden: Nachbar rettet Mann vor dem Ertrinken

Von: luk

Wolkenstein – In Wolkenstein in Gröden nahe der Talstation des Lifts Cadepunt spielten sich am Freitagnachmittag dramatische Szenen ab. Ein älterer Mann stürzte in einen hochwasserführenden Bach. Er war gerade dabei, seinen Rasenmäher zu reinigen. Der Mann musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Der normalerweise ruhige Bach war aufgrund der aktuellen Wetterlage stark angeschwollen. Der Mann, der regelmäßig seinen Rasenmäher dort säuberte, verlor jedoch das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser. Dort drohte er, von den Fluten mitgerissen zu werden. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte seine Notlage und eilte sofort zur Hilfe. Er konnte den Mann am Arm festhalten und so vor dem Ertrinken bewahren.

Die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein traf rasch am Unfallort ein. Sechs Feuerwehrleuten gelang es schließlich, den Mann sicher aus dem reißenden Bach zu ziehen. Trotz Prellungen und Abschürfungen war er bei Bewusstsein. Er wurde vom Notarzt versorgt und anschließend mit dem Hubschrauber des Aiut Alpin Dolomites ins Krankenhaus Bozen gebracht.

Dank des schnellen Eingreifens des Nachbarn und der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.