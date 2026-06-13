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Mitfahrerin verletzt

Grödner Joch: Biker [38] aus Tschechien verliert sein Leben

Samstag, 13. Juni 2026 | 10:55 Uhr
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Von: luk

Gröden – Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Freitagnachmittag auf der Grödner-Joch-Straße ereignet. Ein 38-jähriger Tourist aus Tschechien verlor dabei sein Leben. Seine Mitfahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Unfall geschah gegen 15.00 Uhr bei Plan de Gralba in Wolkenstein. Der Mann war gemeinsam mit einer Frau auf der Staatsstraße 243 vom Grödner Joch talwärts unterwegs, als er in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Die Maschine geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte anschließend gegen die Leitplanke.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Insassen vom Motorrad geschleudert, berichtet die Zeitung Alto Adige. Augenzeugen setzten sofort den Notruf ab. Neben den Freiwilligen Feuerwehren, den Carabinieri und dem Weißen Kreuz wurden auch die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Aiut Alpin alarmiert.

Für den Biker kam jedoch jede Hilfe zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Mitfahrerin, eine 51-jährige Frau, wurde mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus Bozen geflogen. Nach ersten Informationen besteht keine Lebensgefahr.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es auf der Passstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die genaue Unfallursache wird von den Ermittlungsbehörden untersucht.

Der tödliche Unfall ereignete sich nur einen Tag nach einem Motorradunglück in Mühlbach, bei dem der 29-jähriger Hamza El Maazouzi bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen war.

Bezirk: Salten/Schlern

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