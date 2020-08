Großbrände kosten vier Personen das Leben

San Francisco – Die aktuell wütenden Großbrände in Kalifornien forderten nun erste Menschenleben, wie das Tagblatt “Dolomiten” berichtet. Nördlich der Stadt San Francisco kamen vier Personen bei Hilfsarbeiten ums Leben.

Einem Naturphänomen zur Folge kommt es in dem Bundesstaat der USA jährlich zu weitflächigen Großbränden, diese trafen heuer jedoch etwas früher als gewöhnlich ein. Aufgrund jahrelanger Trockenheit verbreitet sich das Feuer in Windeseile und die kalifornischen Bürger bereiten sich bereits auf eine eventuelle Evakuierung in einigen Zonen vor.

