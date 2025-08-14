Aktuelle Seite: Home > Chronik > Großbrand am Vesuv: Arbeit beendet
Hilfszug kehrt nach Bozen zurück

Großbrand am Vesuv: Arbeit beendet

Donnerstag, 14. August 2025 | 16:08 Uhr
Die Unterstützung aus Südtirol wurde am Abend des 11. August aktiviert und startete am 12. August.
LPA/Berufsfeuerwehr Bozen
Von: Ivd

Neapel/Bozen – Schneller als gedacht ist der Einsatz des Südtiroler Hilfszugs beim Großbrand am Vesuv beendet. Nach dem Start am Dienstag war die Gruppe mit sechs Berufsfeuerwehrmännern, vier Mitgliedern Freiwilliger Feuerwehren des Untervinschgaus und des Obervinschgaus und einem Amtsdirektor des Landesforstkorps noch vor Mitternacht am Bestimmungsort bei Neapel eingetroffen.

550 Hektar Fläche zerstörte der Großbrand an den Hängen des Vesuvs. An den Arbeiten zur Brandbekämpfung war auch eine Hilfskolonne aus Südtirol beteiligt.
LPA/Berufsfeuerwehr Bozen

An den Hängen des Vesuvs wurden letzten Dienstag 31 Brandherde verzeichnet, am Montag war die Situation am schwierigsten, am Dienstag hatten 43 Brandherde 549 Hektar Fläche verwüstet. Hilfskolonnen des Zivilschutzes aus verschiedenen Regionen sowie der Feuerwehren und des Heeres und sechs Canadair-Flugzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz. Der Wind verschärfte die Situation. Die nationalen Zivilschutzbehörde in Rom fragte auch in Südtirol um Verfügbarkeit von Hilfeleistungen an und aktivierte den Südtiroler Hilfszug am Montag.

Am Dienstag ging nachmittags Regen auf das Brandgebiet nieder und entschärfte die Situation. In der Folge konnten am Tag darauf abends die Arbeiten zur Brandbekämpfung beendet werden und die Hilfskräfte ihre Heimreise antreten. Die Hilfskolonne ist deshalb heute um die Mittagszeit wieder in Bozen eingetroffen.

