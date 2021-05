Großbrand auf Recyclinganlage bei Bruneck

Bruneck – Gegen 2.15 Uhr in der Früh ist es am Dienstag zu einem Großbrand in der Pustertaler Recyclinganlage bei Bruneck gekommen.

Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung standen mehrere Stunden lang im Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck, Percha, Aufhofen, Dietenheim, Reischach, St. Georgen, Stegen, Stefansdorf, Pfalzen und St. Lorenzen sowie das Weiße Kreuz und die Behörden.

Auch Stunden später lag der Brandgeruch noch immer in der Luft. Es besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung.