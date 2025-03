Großbrand in historischem Hof in Naturns

Von: luk

Naturns – Ein schwer zugänglicher Dachstuhlbrand hat am Dienstagabend den historischen Steghof in Naturns schwer beschädigt. Das Feuer brach gegen 21.30 Uhr aus, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Mehrere Feuerwehren aus Naturns und umliegenden Ortschaften waren im Einsatz, ebenso das Weiße Kreuz und die Carabinieri. Dank des schnellen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden.

„Das Dach musste an mehreren Stellen geöffnet werden, um den Brandherd zu lokalisieren und gezielt abzulöschen“, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Meran. Die schwierigen Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Verletzt wurde niemand, jedoch sind die Schäden am Gebäude erheblich. Die Brandursache wird derzeit untersucht.

Der Steghof stammt aus dem Mittelalter und diente von 1992 bis 2002 als Restaurant. Heute werden Teile davon für Veranstaltungen genutzt.