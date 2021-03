Großbrand in Innichen

Innichen – Am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr artete in Innichen ein Dachstuhlbrand, der in einem Gebäude in der Bahnhofszone ausgebrochen war, zu einem Großbrand aus.

Derzeit befinden sich die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von Innichen, Vierschach, Toblach, Sexten und Winnebach und der Bezirksfeuerwehrverband Oberpustertal im Dauereinsatz. Neben den Feuerwehren stehen auch die zuständigen Behörden sowie der Rettungsdienst im Einsatz.