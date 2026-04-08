Großbrand: Mehrfamilienhaus im Pustertal schwer beschädigt

Von: luk

Niederdorf – In den frühen Morgenstunden des 8. April ist es in Niederdorf im Oberpustertal zu einem Großeinsatz der Feuerwehren gekommen. Gegen 2.40 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus im Weiherweg ein Brand aus, der sich rasch ausbreitete und mehrere Wohnungen erfasste.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachbereich des Gebäudes bereits in Vollbrand. Flammen schlugen sichtbar aus dem Haus, weshalb umgehend ein umfassender Löschangriff unter schwerem Atemschutz eingeleitet wurde. Parallel dazu begann die Evakuierung der Bewohner.

Insgesamt mussten 13 Personen das Gebäude verlassen. Sie blieben unverletzt und wurden vom Weißen Kreuz betreut.

Aufgrund der raschen Brandausbreitung wurden zusätzliche Feuerwehren aus der Umgebung nachalarmiert. Neben der Feuerwehr Niederdorf standen auch die Wehren aus Innichen, Prags, Wahlen, Toblach, Aufkirchen, Welsberg und Oberolang im Einsatz. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, eine weitere Ausbreitung des Feuers einzudämmen.

Der Brand konnte gegen 5.00 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig: Teile der Dachkonstruktion mussten geöffnet werden, um versteckte Glutnester gezielt abzulöschen. Mehrere Atemschutztrupps waren weiterhin im Einsatz.

Die Bilanz des Brandes ist erheblich: Drei Wohnungen wurden vollständig zerstört, vier weitere stark beschädigt. Auch die Fassade sowie der Dachstuhl des Gebäudes wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen und werden von den Carabinieri in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr geführt.