Aktuelle Seite: Home > Chronik > Großbrand: Mehrfamilienhaus im Pustertal schwer beschädigt
13 Bewohner evakuiert

Großbrand: Mehrfamilienhaus im Pustertal schwer beschädigt

Mittwoch, 08. April 2026 | 09:01 Uhr
668090491_1428573885968559_2028011383484942963_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Niederdorf
Schriftgröße

Von: luk

Niederdorf – In den frühen Morgenstunden des 8. April ist es in Niederdorf im Oberpustertal zu einem Großeinsatz der Feuerwehren gekommen. Gegen 2.40 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus im Weiherweg ein Brand aus, der sich rasch ausbreitete und mehrere Wohnungen erfasste.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachbereich des Gebäudes bereits in Vollbrand. Flammen schlugen sichtbar aus dem Haus, weshalb umgehend ein umfassender Löschangriff unter schwerem Atemschutz eingeleitet wurde. Parallel dazu begann die Evakuierung der Bewohner.

Insgesamt mussten 13 Personen das Gebäude verlassen. Sie blieben unverletzt und wurden vom Weißen Kreuz betreut.

Aufgrund der raschen Brandausbreitung wurden zusätzliche Feuerwehren aus der Umgebung nachalarmiert. Neben der Feuerwehr Niederdorf standen auch die Wehren aus Innichen, Prags, Wahlen, Toblach, Aufkirchen, Welsberg und Oberolang im Einsatz. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, eine weitere Ausbreitung des Feuers einzudämmen.

Der Brand konnte gegen 5.00 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig: Teile der Dachkonstruktion mussten geöffnet werden, um versteckte Glutnester gezielt abzulöschen. Mehrere Atemschutztrupps waren weiterhin im Einsatz.

Die Bilanz des Brandes ist erheblich: Drei Wohnungen wurden vollständig zerstört, vier weitere stark beschädigt. Auch die Fassade sowie der Dachstuhl des Gebäudes wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen und werden von den Carabinieri in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr geführt.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Niederdorf

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kommentare
66
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Kommentare
57
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Kritik an Unkrautbekämpfung in Lana
Kommentare
37
Kritik an Unkrautbekämpfung in Lana
Zwischen Bergen, Dialekten und der Frage “Bleiben oder Gehen?”
Kommentare
33
Zwischen Bergen, Dialekten und der Frage “Bleiben oder Gehen?”
Brenzlige Minuten am Pragser Wildsee
Kommentare
33
Brenzlige Minuten am Pragser Wildsee
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 