Große Müllsammelaktion am Pfeffersberg

Von: mk

Pfeffersberg – Am vergangenen Samstag, den 21. März 2026, stand der Pfeffersberg ganz im Zeichen des Umweltschutzes. Rund 90 freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligten sich an der großangelegten Müllsammelaktion, um Wege, Böschungen und Straßengräben von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien.

Unter der federführenden Organisation der beiden Freiwilligen Feuerwehren von Tschötsch und Tils verwandelte sich das Gebiet am Pfeffersberg in eine Einsatzstelle der besonderen Art. Unterstützt wurde die Aktion tatkräftig von den Stadtwerken Brixen, die nicht nur logistische Hilfe leisteten, sondern auch für die fachgerechte Entsorgung des gesammelten Materials sorgten.

Ein starkes Zeichen der Gemeinschaft

Besonders erfreulich war die breite Beteiligung aus der Bevölkerung: Mitglieder verschiedenster Vereine vom Pfeffersberg arbeiteten Hand in Hand. Ein besonderes Augenmerk galt dabei der jungen Generation – eine Vielzahl an Kindern und Jugendlichen beteiligte sich mit großem Eifer an der Suche nach Abfällen.

Das Ergebnis der mehrstündigen Arbeit ist beachtlich: Insgesamt füllten die Freiwilligen rund 50 Müllsäcke. Der gesammelte Unrat wurde im Anschluss von den Stadtwerken Brixen abgeholt und dem Entsorgungskreislauf zugeführt.

Sensibilisierung als Hauptziel

Hinter der Aktion steckt jedoch mehr als nur das reine Aufräumen. „Es geht uns vor allem darum, das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt zu schärfen“, betonten die Verantwortlichen der Feuerwehren. Ziel sei es, die Menschen zu sensibilisieren, damit Abfälle gar nicht erst in der Natur landen und die Schönheit der heimischen Landschaft erhalten bleibt.

Ausklang in den Feuerwehrhallen

Nach der getanen Arbeit luden die Feuerwehren von Tschötsch und Tils alle Beteiligten zu einer kleinen Stärkung in die jeweiligen Gerätehäuser ein. Bei einer gemeinsamen Jause fand der einsatzreiche Vormittag einen gemütlichen Abschluss, geprägt vom Stolz auf die gemeinsam erbrachte Leistung für die Sauberkeit am Pfeffersberg.