Große Suchaktion in der Rienzschlucht

Von: ka

Bruneck – Die Rienzschlucht war am Sonntag Schauplatz einer großen Suchaktion der Wasserrettung und der Feuerwehr.

Nachdem am Nachmittag gegen 14:30 Uhr in der Rienzschlucht in Ufernähe herrenlose Kleidungsstücke – eine kurze Hose, Flipflops, Unterwäsche und Handtücher, siehe Fotos – gefunden worden waren, suchten die Rettungskräfte den Ufer- und Flussbereich gründlich ab.

Es konnte jedoch keine Person gefunden werden, der die Kleidung gehört. Um weitere Suchaktionen zu vermeiden, bitten die Einsatzkräfte dringend alle Personen, die wissen, wem die Kleidung gehört, oder die sie selbst dort abgelegt und vergessen haben, sich unter der Notrufnummer 112 bei der Landesnotrufzentrale zu melden.