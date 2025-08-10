Aktuelle Seite: Home > Chronik > Große Suchaktion in der Rienzschlucht
In Ufernähe herrenlose Kleidungsstücke gefunden

Große Suchaktion in der Rienzschlucht

Sonntag, 10. August 2025 | 19:51 Uhr
529873020_1217189437107006_4333001466355154697_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bruneck
Schriftgröße

Von: ka

Bruneck – Die Rienzschlucht war am Sonntag Schauplatz einer großen Suchaktion der Wasserrettung und der Feuerwehr.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bruneck

Nachdem am Nachmittag gegen 14:30 Uhr in der Rienzschlucht in Ufernähe herrenlose Kleidungsstücke – eine kurze Hose, Flipflops, Unterwäsche und Handtücher, siehe Fotos – gefunden worden waren, suchten die Rettungskräfte den Ufer- und Flussbereich gründlich ab.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bruneck

Es konnte jedoch keine Person gefunden werden, der die Kleidung gehört. Um weitere Suchaktionen zu vermeiden, bitten die Einsatzkräfte dringend alle Personen, die wissen, wem die Kleidung gehört, oder die sie selbst dort abgelegt und vergessen haben, sich unter der Notrufnummer 112 bei der Landesnotrufzentrale zu melden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bruneck

Bezirk: Pustertal

