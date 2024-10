Großeinsatz wegen ausgedehnten Dachbrandes in Wien

Von: apa

Einen “sehr ausgedehnten Dachbrand” im Bezirk Liesing hat die Wiener Berufsfeuerwehr am Mittwoch in den Morgenstunden bekämpft, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler berichtete. Die Kräfte rückten “mit 25 Fahrzeugen und 100 Mann” aus. 35 Personen aus dem Gebäude in der Ketzergasse wurden evakuiert und der Wiener Berufsrettung übergeben. Eine Person (64) erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation.

Der Alarm ging bei der Feuerwehr kurz vor 5.00 Uhr ein. “Zunächst hieß es Zimmerbrand, der aber ein Balkonbrand war”, so Feiler. “Während des Löschens bemerkte der Einsatzleiter, dass bereits auch Teile des Dachs betroffen waren. Daher wurde die Alarmstufe auf 3 erhöht.”

Die Feuerwehr ging über Drehleitern und Legung mehrerer Löschleitungen gegen die Flammen vor. Anschließend wurde mit Motorsägen das Dach geöffnet, um Nachlöscharbeiten durchzuführen.

Der 64-Jährige wurde nach der Erstversorgung in ein Spital gebracht, sagte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung. “Insgesamt wurden von uns 35 Personen in Bussen der Sondereinsatzgruppe betreut.” Die Sanitäter waren fast fünf Stunden an Ort und Stelle.