Großer Steinschlag in Sand in Taufers – VIDEO

Von: luk

Mühlen in Taufers – Samstagfrüh sind in der Gemeinde Sand in Taufers große Felsbrocken aus der Höhe in Richtung Tal und Rienzgraben abgegangen. Wohl aufgrund der Schutzdämme ist es zu keiner Katastrophe gekommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlen wurde um 7.15 Uhr alarmiert und überwacht seitdem die Rienz, um mögliche Gefahren durch größere Geröllmassen im Blick zu haben. Glücklicherweise kann das Wasser weiterhin ungehindert abfließen.

“Aus Sicherheitsgründen wurde der Gehweg auf dem Damm gesperrt”, so die Wehrleute. Zur besseren Überwachung führte die Feuerwehr Sand Kontrollflüge mit einer Drohne durch. Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute aus Mühlen und drei aus Sand zusammen mit dem Bürgermeister im Einsatz. Der Bürgermeister begab sich ebenfalls zur Feuerwehrhalle, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Ein Vorprojekt zur Räumung der Rienz liegt bereits vor und wird bei Bedarf umgesetzt. Die Situation bleibt weiterhin unter Beobachtung.

In den letzten Tagen hat es in Südtirol stark geregnet, was Steinschläge begünstigen kann.