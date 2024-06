Großes Glück: Zwei junge Frauen aus der Passer gerettet

Von: ka

St. Leonhard in Passeier/Gomion – Großes Glück hatten zwei junge Passeirerinnen, die am Freitagnachmittag gegen 15.30 das Naherholungsgebiet Unterbichl Sand, wo sich der Lauf der Passer stark weitet, das kühle Nass gesucht hatten. Die beiden jungen Frauen, die die Strömung der Passer unterschätzt hatten, wurden vom Wasser mitgerissen, konnten sich aber in höchster Not an der Betonsperre des Gomioner Rückhaltebeckens festhalten.

Durch lautstarke Hilfeschreie versuchten sie, auf ihre Notlage aufmerksam zu machen. Zum Glück blieben die Rufe der beiden jungen Frauen nicht ungehört. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard und Moos in Passeier bargen die beiden Frauen aus dem reißenden Fluss und übergaben sie dem Rettungsdienst und der Bergrettung zur Erstversorgung.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Leonhard und Moos in Passeier, die Bergrettung, der Rettungsdienst und die Behörden.