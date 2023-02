Großes Interesse an erstem Infoabend für Motorradfahrer

Bozen – Eine der vielen Aufgaben des italienischen Motorradverbandes ist die Vermittlung des verantwortungsvollen und korrekten Gebrauchs eines Motorrads. Deshalb wurde jetzt erstmals ein „Bildungsabend“ für Motorradfahrer organisiert.

Das Südtiroler Landeskomitee wollte, in Zusammenarbeit mit den lokalen Motoclubs, diesen Abend nutzten, um mit allen Motorradfahrern, die Südtirols Straßen aus Arbeits- oder Freizeitgründen nutzen, über dieses Thema zu sprechen.

Im Haus des Sports wurden die über 40 Interessenten der verschiedensten Motoclubs von einem Angestellten des Roten Kreuzes der Provinz Bozen durch den Abend geführt. Auch verschiedene, sehr nützliche und informative Grafiken wurden gezeigt.

Themen des Abends waren, wie man sich im Falle eines Verkehrsunfalles verhält, in Sicherheit bringt, den Notarzt ruft sowie den Gesundheitszustand einer verletzten Person überprüft. Außerdem wurde betont, wie wichtig es in solch einem Fall ist, die App 112 „Where are u“ richtig zu nutzen und der Notrufzentrale stets genaue Angaben zu übermitteln.

Dieser erste Infoabend im Haus des Sports am Verdiplatz war ein voller Erfolg. Am 23. März findet ein zweites Treffen mit einem Mitarbeiter der Straßenpolizei der Quästur Bozen statt, wo der Fokus auf das korrekte Verhalten im Straßenverkehr liegt.