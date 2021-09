Grüner Pass: Strengere Kontrollen im Gastgewerbe

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat es gestern nach der Sitzung der Landesregierung angekündigt: Künftig wird es im Gastgewerbe mehr Kontrollen geben, weil offenbar nicht alle Wirte den grünen Pass für die Innenräume vorschriftsmäßig überprüfen.

Medienberichten zufolge werden die Kontrollen von den staatlichen Ordnungskräften, wie den Carabinieri und der Staatspolizei ausgeführt. Doch auch die Ortspolizisten in den jeweiligen Gemeinden sollen strenger kontrollieren. Damit ist man auch in den Gemeinden vor Ort einverstanden. So will sich etwa der Bürgermeister von Schlanders, Dieter Pinggera, dem Wunsch aus Bozen fügen.

In Bruneck führt die Ortspolizei bereits Stichproben-Kontrollen durch, erklärt der dortige Bürgermeister Roland Griessmair. Er spricht aber von keinem leichten Unterfangen, da man für das Stehen am Tresen keinen Green Pass benötigt und dann schnell Ausreden gefunden werden. Trotz dieser Hürden sollen die Kontrollen verschärft werden.

Auch in anderen Gemeinden müssen die Bürger künftig damit rechnen, den grünen Pass öfter herzeigen zu müssen. So hat auch der HGV seine Mitglieder dazu aufgerufen, die Sache ernst zu nehmen.