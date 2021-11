Grüner Pass und Impfpflicht: Wieder Schlaumeier angezeigt

Bozen – Die Carabinieri in Südtirol kontrollieren mit der Hilfe der Sondereinheit NAS aus Trient derzeit im ganzen Land die Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Erneut sind den Beamten dabei Verstöße gegen die Impf- und Green-Pass-Pflicht untergekommen.

Ungeimpfte Zahnarzthelferinnen in Meran und Mals

So wurden in Meran und Mals zwei Zahnarztpraxen überprüft. Jeweils eine Zahnarzthelferin entpuppte sich als nicht geimpft. Sowohl die beiden Arbeitgeber als auch die beiden Angestellten wurden angezeigt. Für das Sanitätspersonal gilt bekanntlich seit mehr als einem halben Jahr die Impfpflicht.

Wie die Carabinieri erklären, sind einige ungeimpfte und suspendierte Sanitätsangestellte in die Privatwirtschaft gewechselt und arbeiten weiterhin an Patienten, mit dem Risiko diese anzustecken.

Supermarkt-Mitarbeiterin will Carabinieri mit Fälschung täuschen

Auch in Welsberg kontrollierten die Beamten der Carabinieri die Einhaltung der Pflicht zum Grünen Pass am Arbeitsplatz. In einem Supermarkt wurden sie fündig. Eine 46-jährige Mitarbeiterin aus dem Ort konnte das Dokument nicht vorlegen. Sie versicherte den Beamten, den Grünen Pass aber nach Dienstschluss in die Kaserne zu bringen.

Diesem Versprechen kam sie nach: Jedoch stellte sich heraus, dass der Green Pass der Frau eine Fälschung war. Vermutlich hatte sich die Frau den QR-Code einfach im Internet heruntergeladen. Die Welsbergerin wurde wegen Dokumentenfälschung angezeigt.

Auch die Position ihres Arbeitgebers wird überprüft. Er hätte die Pflicht, den Grünen Pass der Mitarbeiter zu kontrollieren.