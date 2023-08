Gruppenvergewaltigung einer Urlauberin in Südtirol: Drei Männer müssen vor Gericht

Bozen – Jene drei Männer aus dem Kosovo, denen in Gröden eine Gruppenvergewaltigung vorgeworfen wird, müssen sich Ende Oktober vor dem Landesgericht in Bozen verantworten, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Bekanntlich sollen die drei Männer im Alter von 21, 26 und 27 im Jänner dieses Jahres eine Urlauberin mehrfach sexuell missbraucht haben. Sie hatten die Frau in einem Tanzlokal in Wolkenstein angesprochen, eingeladen und sie dann mit dem Auto in das Hotel gebracht, in dem einer der Männer arbeitet.

Sowohl im Auto als auch im Hotel sollen sie der Frau sexuelle Gewalt angetan und sie für rund zwei Stunden gegen ihren Willen festgehalten haben. Einer der drei Männer hat die Handlungen sogar mit seinem Handy gefilmt. Dieses Video dient nun als Beweismittel. Aktuell stehen die Männer unter Hausarrest. Bei einer Verurteilung droht ihnen eine Haftstrafe von bis zu 14 Jahren.