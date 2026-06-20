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Die Unglücksstelle wurde gesperrt

Güterzug stürzte in München fünf Meter tief von Brücke

Samstag, 20. Juni 2026 | 07:40 Uhr
Die Unglücksstelle wurde gesperrt
APA/APA/dpa/Ehsan Monajati
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Von: APA/dpa/AFP

Ein Güterzug ist in München in der Nacht auf Samstag von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Zwei Waggons fielen von der Brücke und blieben auf der Straße liegen. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handle sich aber um kein Gefahrgut, so die Polizei. Offenbar waren die Waggons gar nicht beladen.

Die Polizei hat die Unglücksstelle im Stadtteil Milbertshofen abgesperrt. Die Bergung der verunglückten Waggons dauerte am Samstag in der Früh an. Nach Angaben der Polizeisprecherin war zunächst nicht abzusehen, wie lange die Arbeiten dauern werden und wann die Sperre rund um die Brücke auf der Schleißheimer Straße aufgehoben werden kann. Das Unglück ereignete beim Rangieren.

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