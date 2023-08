Gummer: Holzstapel in Waldnähe gerät in Brand

Gummer – In Gummer ist in der Nacht auf Dienstag ein Holzstapel in der Nähe des Waldes beim Edenhof in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr ist um 23.26 Uhr ausgerückt.

Durch den raschen Einsatz der rund 70 Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung des Brandes auf den Wald noch rechtzeitig verhindert werden.

Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr von Gummer standen auch die Wehren von Steinegg und Eggen sowie die Berufsfeuerwehr Bozen und die Behörden im Einsatz.