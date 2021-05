Gutachter der Verteidigung: Benno Neumair nur zum Teil zurechnungsfähig

Bozen – Die Gutachter der Verteidigung sind überzeugt: Benno Neumair ist nur teilweise zurechnungsfähig. Der 30-jährige Bozner hat bekanntlich den Mord an seinen Eltern gestanden.

Laura Perselli und Peter Neumair wurden demnach am 4. Jänner in ihrem Appartement erwürgt. Anschließend hat der 30-Jährige deren Leichen in die Etsch geworfen.

Medienberichten zufolge liegt nun teilweise das Ergebnis eines psychiatrischen Gutachtens vor. Demnach wird Benno Neumair nur eine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt attestiert. Grund sind Persönlichkeitsstörungen, unter denen er leidet.

Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht und es sind weitere Überprüfungen vorgesehen. Vermutlich wird deshalb auch der Termin für die kommende Anhörung von Anfang Juni auf Ende des Monats verschoben.