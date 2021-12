Gutes tun und sicher Spenden

Bozen – Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit nicht nur ein Anlass, ihre Liebsten mit Geschenken zu beglücken, sondern auch für wohltätige Zwecke zu spenden. Damit die Hilfe wirklich ankommt, können sich Spender am Gütesiegel Sicher Spenden orientieren. Die Corona-Pandemie erschwert oder verhindert viele der üblichen Spendenaktionen.

In der Adventszeit ist die Bereitschaft groß, Gutes zu tun. Traditionell möchten gerade jetzt viele Menschen jenen helfen, die in Not sind. Die Hilfe soll aber auch wirklich bei den Bedürftigen ankommen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich am Gütesiegel Sicher Spenden orientieren. Die Vertrauenswürdigkeit vieler kleiner Südtiroler Spendenorganisationen wird durch das Gütesiegel Sicher Spenden bestätigt. Alle Spenden kommen bei diesen Organisationen an der richtigen Stelle an. Eine Übersicht der vertrauenswürdigen Organisationen findet sich unter www.spenden.bz.it

Es gilt zwar nicht für alle, jedoch haben viele der Spendenorganisationen seit Beginn der Corona-Pandemie weniger Spenden erhalten. Sie beklagen Einbußen, weil keine Veranstaltungen organisiert werden konnten und die Möglichkeiten für Spendenaktionen wegen der Einschränkungen durch Covid-19 begrenzt waren.

Die finanziellen, gesundheitlichen und gesellschaftlichen Nöte und Probleme steigen hingegen. Hilfe ist also dringend nötig. Jede Unterstützung zählt.

Sicher Spenden ist ein einprägsames Zeichen und es bringt zum Ausdruck, dass die damit ausgezeichneten Organisationen nichts zu verbergen haben, sondern genauen Einblick in ihre Programme, Arbeitsweise und Finanzgebarung geben.

Spenden können übrigens auch von der Steuer abgeschrieben werden. Mehr Infos unter www.spenden.bz.it