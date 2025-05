Hände hoch, sonst schere ich!

Raubüberfall mit einer Scherer in Meran

Von: Ivd

Meran – Ein junger Mann in der Nähe des Bahnhofs von Meran ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. Dank der schnellen Reaktion der Carabinieri konnte der mutmaßliche Täter bereits wenig später ausfindig gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden.

Der 21-Jährige war gegen Abend im Bereich der Station unterwegs, als er plötzlich von einem Unbekannten angesprochen und mit einer Schere bedroht wurde. Der Angreifer forderte das Smartphone des jungen Mannes und verschwand nach der Tat zu Fuß durch die umliegenden Straßen.

Trotz des Schocks reagierte das Opfer geistesgegenwärtig: Mit dem Handy eines Passanten verständigte er die Einsatzkräfte. Wenige Minuten später trafen mehrere Streifen der Carabinieri ein und begannen, auf Grundlage der Täterbeschreibung die Umgebung systematisch zu durchsuchen.

Zugriff am Meraner Dom

Rund eine Stunde nach dem Vorfall zahlte sich der Einsatz aus: Die Beamten entdeckten eine Person in der Nähe des Meraner Doms, die auf die Beschreibung passte. Zunächst versuchte der Mann, die Vorwürfe abzustreiten. Doch als eine Durchsuchung angeordnet wurde, räumte er die Tat ein – und übergab den Carabinieri sowohl das geraubte Smartphone als auch die benutzte Schere.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen italienischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Bozen. Nach Abschluss der Formalitäten in der Kaserne der Carabinieri in Meran wurde er auf freiem Fuß der Justiz gemeldet. Das gestohlene Telefon konnte dem jungen Meraner zurückgegeben werden. Seine Tatwaffe wurde beschlagnahmt.