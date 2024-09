Häuser in Gänserndorf wegen Waldbrands evakuiert

Von: apa

Aufgrund eines Waldbrands im Raum Gänserndorf sind am Montagnachmittag mehrere Häuser evakuiert worden. Die Flammen breiteten sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl in Richtung einer Siedlung im Bereich Gänserndorf-Süd aus, laut Bezirkskommandant Georg Schicker konnten sie unter Kontrolle gebracht werden. 34 Feuerwehren mit mehr als 230 Mitgliedern und 52 Fahrzeugen standen im Einsatz. “Die Löscharbeiten werden bis morgen dauern”, sagte Schicker.

Zunächst hatte sich am Montagnachmittag ein Flurbrand gebildet. Dieser weitete sich in der Folge südöstlich von Gänserndorf zu einem Waldbrand aus. Betroffen war laut Schicker eine Fläche von rund 100 Hektar. Zunächst war man von einem kleineren Areal ausgegangen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden um die 20 Häuser evakuiert, berichtete der Bezirksfeuerwehrkommandant. Gesprochen wurde von einer Vorsichtsmaßnahme. “Zwölf Personen werden in der Volksschule betreut”, sagte Schicker. Der Rest der Betroffenen kam bei Verwandten oder Bekannten unter. Die Bewohner sollten Montagabend in ihre Häuser zurückkehren können, erwartete Schicker. Auch Rettung und Polizei standen im Einsatz.

Der Brand konnte in unbewohntem Gebiet abgeriegelt werden, sagte Schicker. Die Löscharbeiten waren im Gange. Probleme bereitete den Helfern der herrschende Wind. Dieser fachte das Feuer immer wieder an. “Wir werden sicher bis morgen im Einsatz stehen. Die Brandbekämpfung ist Knochenarbeit”, so der Bezirksfeuerwehrkommandant. Das betroffene Gebiet sei dicht bewachsen.