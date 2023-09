Häusliche Gewalt: 41-Jähriger am Brenner bei Einreise verhaftet

Brenner – Die Bahnpolizei hat am Brenner einen 41-jährigen Rumänen verhaftet. Nach dem Mann wurde wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung in seiner Heimat gefahndet. Der Vorfall hat sich in der vergangenen Woche ereignet.

Der Mann, der in der Provinz Parma ansässig ist, war aus einem Ersatzbus für einen Zug aus Deutschland gestiegen und wollte in Richtung Bologna weiterreisen. Beim Umsteigen am Brenner hat die Bahnpolizei die Passagiere kontrolliert.

Dabei geriet der 41-Jährige ins Visier der Beamten. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein Vollstreckungsbefehl der Generalstaatsanwaltschaft am Berufungsgericht von Bologna vor. Diese wiederum berief sich auf einen europäischen Haftbefehl der rumänischen Behörden.

Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis überstellt und soll nun an sein Heimatland ausgeliefert werden.