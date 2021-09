Häusliche Gewalt: Frau findet Mut und wird von Carabinieri gerettet

Leifers – Eine junge Frau und Mutter, die seit Monaten von ihrem Partner häusliche Gewalt erfahren hat, ist gestern von den Carabinieri in Sicherheit gebracht worden. Sie fand nach Monaten des Martyriums, der Unterdrückung und der Gewalt den Mut, den Mann anzuzeigen.

In den Nachmittagsstunden sind zwei Streifenwagen bei der Wohnung in Leifers vorgefahren, haben die Frau, die zwischen 20 und 30 Jahren alt ist, abgeholt und an einen sicheren Ort gebracht. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, war der Mann zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Die Nachbarn der Frau haben die gestrigen Szenen beobachten, überrascht waren sie aber nicht. Auch sie haben von der angespannten Situation in jener Wohnung in Leifers Wind bekommen. Auch auf offener Straße soll der Mann seine Lebensgefährtin nicht respektvoll behandelt haben.