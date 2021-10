Hafling: Explosion in Hotel löst Zimmerbrand aus

Hafling – In einem Hotel in Hafling ist es am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr zu einer Explosion und einem darauffolgenden Zimmerbrand gekommen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits die Flammen aus dem Gebäude. Mehrere Hotelgäste wurden während der Löscharbeiten evakuiert.

Zahlreiche Feuerwehrleute kämpften erfolgreich gegen die Flammen an und konnten so eine weitere Ausbreitung des Brandes auf das restliche Hotel verhindern.

Eine Person zog sich Verbrennungen zu und wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Hafling, Vöran, Labers, Meran, Untermais und Obermais sowie das Weiße Kreuz, die Flugrettung und die Behörden.

Die Brandursache wird ermittelt.