Haftbefehl am Brenner vollstreckt

Brenner – Mit dem Sommerreiseverkehr haben auch die Ordnungshüter in Italien ihre Kontrolltätigkeit erhöht. Am Brenner haben Beamte der Staatspolizei am Freitag in einem vom Norden kommenden Zug einen Mann (34) aus dem Burggrafenamt überprüft.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl über zwei Jahre und neun Monate wegen Drogendelikten vorlag. Dieser wurde erst vor Kurzem von der Staatsanwaltschaft in Bozen ausgestellt.

Der 34-Jährige wurde daraufhin ins Bozner Gefängnis überstellt.