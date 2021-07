Schlerngebiet von heftigem Unwetter heimgesucht- VIDEO

Seis – Einzelne Gewitter werden am Nachmittag und am Abend in Südtirol erwartet. Die können mitunter auch heftig ausfallen.

Das Schlerngebiet wird von heftigen Unwettern heimgesucht. Derzeit befinden sich mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz.

Hagel gleich unter Salurn

Südlich von Salurn hagelt es.

Eine westliche Höhenströmung transportiert feuchtere Luft heran, damit wird es labiler.

Am Nachmittag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Quellwolken. Schon bald entstehen die ersten Gewitter, im weiteren Verlauf muss man überall mit ihnen rechnen. Lokal können sie auch stark ausfallen.

Bei San Michele prasselte Hagel auf die Weinreben nieder. Die Schäden sind derzeit noch nicht abschätzbar.