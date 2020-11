Halloween: Feuer und Zerstörung in Brixen

Brixen – Umgeworfene Müllcontainer, Verwüstung, beschädigte Fahrräder, Exkremente und brennende Müllkübel: In Brixen ging es in der Nacht auf Sonntag ziemlich rund her, berichtet die Tageszeitung Alto Adige am Dienstag. Die Gemeindepolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei stützen sich die Beamten auf die Aufzeichnungen von Überwachungskameras. Die Chancen, die wohl jugendlichen Krawallmacher auszuforschen, stehen aber nicht gut. Sie waren offenbar anlässlich der Halloween-Nacht vermummt.

Die Ordnungshüter erinnern daran, dass Vandalenakte mit einer Geldstrafe von 80 Euro und der Beschlagnahme von alkoholischen Getränken geahndet werden. Wer zudem noch gegen die momentan bestehende Ausgangssperre verstößt, den erwartet eine Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro.

Betroffene Anwohner haben Bilder der Zerstörung in den sozialen Medien veröffentlicht. In Brixen war es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu ähnlichen Ausschreitungen gekommen.