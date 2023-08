Hangrutsche als Hauptproblem bei Einsätzen in Südösterreich

Die Feuerwehren in Hochwassergebieten im Süden Österreichs fahren ihre Einsatzstärken nach und nach herunter, die meisten Akuteinsätze sind beendet, es handle sich nunmehr zumeist um Aufräumarbeiten, wie der Sprecher des steirischen Landesfeuerwehrverbandes, Thomas Meier, am Dienstag zur APA sagte. Was die Hangrutschungen in der Steiermark angeht, so habe sich hier die Lage stabilisiert, so Katastrophenschutzleiter Harald Eitner. Das Bundesheer setzte Hubschrauber ein.

Die Pegelstände der Flüsse in der Steiermark waren am Dienstag rückläufig, auch jener der Mur, der vor allem für die Anrainerstaaten Slowenien und Kroatien von Bedeutung ist. “Da sind wir mittlerweile überall safe”, sagte Eitner, der Leiter der Katastrophenschutzabteilung des Landes, zur APA. Alle Pegel seien längst wieder im gelben Bereich, der mittlere von drei Bereichen.

Die meisten Schadensereignisse waren zu Wochenbeginn durch Hangrutschungen zu verzeichnen, so Eitner. Habe es aber am Montag noch Meldungen von neuen Rutschungen im Minutentakt gegeben, so sei die Lage nun stabil. Man habe über 400 registriert, die Zahl neuer Meldungen war deutlich am Zurückgehen. Man gleiche nun in Zusammenarbeit mit den drei betroffenen Bezirkshauptmannschaften Deutschlandsberg, Leibnitz und Südoststeiermark die Zahlen ab. Zur Stabilisierung von Hängen seien umfangreiche und aufwändige bauliche Maßnahmen nötig. Das würden private Firmen und das Bundesheer übernehmen können, etwa das Setzen von Piloten oder die Errichtung von sogenannten Krainerwänden.

Feuerwehrsprecher Meier zufolge waren am Dienstag noch 350 Feuerwehrleute von 35 Wehren im Einsatz. Katastrophenhilfsdienste (KHD) aus allen Bezirken haben im Süden ausgeholfen, rund 200.000 Sandsäcke wurden in der Feuerwehrzentrale im südsteirischen Lebring ausgegeben.

In Kärnten werden nach und nach bisher gesperrte Straßen freigegeben. So war laut Landesbehörden die B82 über den Seebergsattel wieder passierbar, der Grenzübergang über die österreichische Seite war wieder möglich. Aufgrund von Murenabgängen sind die Ortschaften Bodental, Zell-Mitterwinkel und Zell-Oberwinkel nicht erreichbar.

Seit Beginn der Unwetter in der Nacht auf Freitag haben die Kärntner Feuerwehren mehr als 3.500 Einsätze bewältigt, mehr als 4.200 Feuerwehrleute standen im Einsatz – neben jenen aus den betroffenen Bezirken auch Mitglieder des Katastrophenschutz-Zuges aus Oberkärnten und mehr als 200 Feuerwehrleute aus Niederösterreich, die mit Großpumpen angerückt waren.

In der Steiermark sind gesamt seit Freitag um 3.00 Uhr – dem Beginn der Unwetter und ihrer Auswirkungen – 12.450 Feuerwehrleute im Einsatz gestanden. Bei 2.782 Einsätzen wurde Ersthilfe und Unterstützung geleistet. Gesamt standen laut Landesfeuerwehrsprecher Meier 525 von 766 Wehren im Einsatz.

Das Bundesheer war mit rund 200 Soldaten in Kärnten und in der Steiermark gegen die Folgen der Hochwasser und Unwetter tätig. 70 Soldatinnen und Soldaten aus der Kaserne im südsteirischen Strass halfen in der vom Hochwasser besonders betroffenen Gemeinde Heimschuh beim Beseitigen von Geröll, Schutt und Schlamm. In Kärnten standen 130 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Dazu kam ein S-70 Black Hawk-Hubschrauber, der für die Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (Kelag) Strommasten in abgelegene Ortschaften fliegt. Damit soll die Stromversorgung in abgeschnittenen Ortschaften wieder hergestellt werden. Ein AB-212-Hubschrauber absolvierte Erkundungsflüge für Kärntner Krisenstäbe.

Zur Unterstützung Sloweniens stehen laut Verteidigungsministerium ab Mittwoch in enger Abstimmung mit der Krisenkoordination der slowenischen Streitkräfte ein Black Hawk und eine AB-212 von Klagenfurt aus zur Verfügung. Sie sollen Menschen von Hausdächern retten oder Lebensmittel in abgeschnittene Ortschaften fliegen.

Am Sonntag musste auch nördlich von Klagenfurt das erste Todesopfer der Hochwasserkatastrophe in Südösterreich beklagt werden. Ein Mann aus dem Bezirk St. Veit war am gesperrten Glanradweg zwischen Raggasaal und Karnburg unterwegs gewesen, als er vom Wasser in den Fluss gerissen wurde. Die Einsatzkräfte konnten ihn nur noch tot bergen.