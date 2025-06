Herausragende Leistungen bei den Schulolympiaden

Von: lup

Bozen – 45 Schülerinnen und Schüler, die bei Landes-, Regional- oder gesamtstaatlichen Wettbewerben in den Fächern Mathematik, Informatik, Physik, Chemie und Philosophie herausragende Leistungen erbracht haben, wurden am 30. Mai im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung ausgezeichnet. Landesrat Philipp Achammer, Schulinspektor Christian Walcher und Abteilungsdirektor Martin Holzner gratulierten den jungen Talenten dazu persönlich. “Die Schulolympiaden führen uns eindrucksvoll vor Augen, welches Potenzial, welche Neugier und Begeisterung in unseren Schülerinnen und Schülern steckt. Es ist beeindruckend, mit welchem Einsatz sie sich komplexen Herausforderungen stellen. Diese Leistungen verdienen unsere Anerkennung und unsere volle Unterstützung”, unterstrich Landesrat Achammer.

Die Olympionikinnen und Olympioniken nahmen an Einzel- und an Teamwettbewerben teil. Besonders hervorzuheben sind die Erfolge von Mattia Mussner (Technologische Fachoberschule “Max Valier”, Bozen), der bei der nationalen Mathematikolympiade in Cesenatico mit Bronze ausgezeichnet wurde, Jakob Tschager (Realgymnasium und Fachoberschule “Peter Anich”, Bozen), dem Sieger des Physik-Landeswettbewerbs und Tobias Fischnaller (Realgymnasium “Jakob Philipp Fallmerayer”, Brixen), der erfolgreich am nationalen Wettbewerb “Olimpiadi di Informatica” in der Emilia-Romagna teilgenommen hat.

Beim Abschlusswettbewerb der Informatikolympiade für Gruppen von Schülerinnen und Schülern (Olimpiadi di Informatica a squadre) in Bologna haben Leni Crepaz, Moritz Fischnaller, Ivan Tomasi und Florian Unterfrauner vom Realgymnasium “Jakob Philipp Fallmerayer” in Brixen die deutschsprachigen Schulen Südtirols vertreten und sich unter 198 teilnehmenden Schulen aus ganz Italien behauptet.

Massimiliano Belli (Franziskanergymnasium Bozen) und Sabine Gasser (Sprachengymnasium “Nikolaus Cusanus”, Bruneck) haben sich für den Bundeswettbewerb der Philosophie in Salzburg qualifiziert. Sabine Gasser und Katharina IzeI Melillo (Klassisches Gymnasium “Walther von der Vogelweide”, Bozen) schafften es darüber hinaus bis zum nationalen Wettbewerb der Fremdsprachigen Philosophieolympiade in Rom.

“Begabungen brauchen Raum, um sich zu entfalten – genau diesen Raum schaffen wir mit gezielter Förderung. Die Auszeichnungen sind ein sichtbares Ergebnis für gelingende Begabungs- und Begabtenförderung” unterstrich die für diesen Arbeitsbereich zuständige Koordinatorin der Pädagogischen Abteilung, Kathrin Fill bei der Feier in Bozen. Ermöglicht werde dies durch die Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit den Landeskoordinatorinnen und -koordinatoren Daniel Soraruf, Karl Lunger, Roswitha Maurer, Klaus Überbacher, Johann Baldauf und Stefan Goller.