Herbsttagung der Katholischen Männerbewegung Südtirols

Von: fra

Bozen – Die Katholische Männerbewegung (kmb) traf sich am gestrigen Samstag, 7. September 2024 zu ihrer alljährlichen Herbsttagung im Bozner Pastoralzentrum. Die rund 60 anwesenden Männer aus ganz Südtirol setzten sich mit der Herausforderung auseinander, heute Vater zu sein. Es ging darum, die eigene Rolle als Vater zu überdenken und neue hilfreiche Impulse für den Zugang zum Glauben zu erhalten. Toni Fiung, Familienseelsorger der Diözese und langjähriger geistlicher Assistent der Katholischen Männerbewegung, unterstrich in seinem Vortrag, dass Gott nicht erst zu den Kindern gebracht werden müsse, sondern dass diese bereits einen ganz eigenen Zugang zu ihm hätten. Es ginge darum, über eine lebendige Beziehung gemeinsam Spuren dieses Gottes im eigenen Leben zu entdecken und sich über die eigenen Ängste und Hoffnungen auszutauschen.

Ein weiterer Höhepunkt stellte der Erlebnisbericht von Kerim Gül aus Kurdistan (Türkei) über die Erlebnisse mit seinem Vater und über seine eigene Vaterrolle dar. Er erklärte, dass es auch in Kurdistan einen tief gehenden Wandel des Vaterbildes gebe. Männer würden sich heute auch dort stärker in der Erziehung und im Haushalt beteiligen. Werte wie Toleranz, Nächstenliebe und Geduld stellen wichtige Säulen in seinem Leben dar.

Reinhard Feichter motivierte die Anwesenden zur Teilnahme an den Väterwerkstätten, um für interessierte Männer einen inspirierenden und hilfreichen Austausch über die Sonnen- und Schattenseiten des Vaterseins zu bieten.

Vorgestellt wurde auch die 56-Seiten starke Impulsmappe, die viele interessante Artikel rund ums Thema Vater, aber auch um die Themen Kloster Säben, Nachhaltigkeit und Pilgergemeinschaft Südtirol enthält.