Herz Jesu Notfonds hilft Christian Brunner

Weitental – Am 17. Februar 2020 ereignete sich beim Edenhuberhof in Weitental ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem Schützenhauptmann Christian Brunner rund fünf Meter vom Stadel auf die Betondecke des Stalles stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Christian wurde mit dem Hubschrauber nach Bozen in die Intensivstation gebracht. Mit Reha in Sterzing und Operationen in Bozen kam er nach rund sechs Monaten wieder nach Hause. Christian hat sich Gott sei Dank einigermaßen gut erholt. Die Arbeiten auf dem Hof sind für ihn aber sehr anstrengend, daher ist er auf die Hilfe von Verwandten und Helfern angewiesen.

Der Vorstand des Herz Jesu Notfonds hat kürzlich beschlossen, Christian Brunner mit 7.000,- Euro zu unterstützen. Dabei wurden die Ausgaben für Ergotherapien und die Kosten eines Mitarbeiters auf dem Hof übernommen sowie eine neue Holzspaltmaschine angekauft. Diese soll ihm die Arbeit auf dem Hof erleichtern.

Die offizielle Scheckübergabe ist am Samstag, den 8. Mai 2021 erfolgt.