Herzlose Tat in Brixen: Kätzchen aus fahrendem Auto geworfen

Von: luk

Brixen – Eine herzlose Tat erschütterte kürzlich Brixen und die umliegenden Gemeinden: Eine erst anderthalb Monate alte Katze wurde aus dem Fenster eines fahrenden Autos entlang der Brennerstraße zwischen Vahrn und Brixen geworfen. Glücklicherweise wurde das verängstigte, aber ansonsten gesunde Kätzchen gefunden. Es hat bereits ein neues Zuhause gefunden, wie die Zeitung Alto Adige schreibt..

Der junge Brixner, Luca Cadei, der Zeuge des schockierenden Vorfalls war, hat den Vorfall umgehend den Behörden gemeldet und erfolgreich einen Aufruf zur Adoption des Kätzchens in den sozialen Medien lanciert. Laut Cadeis Bericht ereignete sich der Vorfall am Morgen des 17. Juli in der Nähe der Genossenschaft Melix. Er schildert: „Ich fuhr in südlicher Richtung auf der Staatsstraße, als ich bemerkte, dass aus dem Fahrerfenster eines silbernen Autos etwas Schwarzes herausgeworfen wurde und auf die Straße fiel. Erst später erkannte ich, dass es sich um ein Kätzchen handelte, das verängstigt über die Straße rannte und beinahe einen Unfall verursachte.“

Cadei versuchte vergeblich, das Fahrzeug durch Lichthupe und Hupen zu stoppen. „Nachdem ich das Auto nicht anhalten konnte, kehrte ich sofort um, um dem Tier zu helfen“, berichtete er weiter. Trotz intensiver Suche konnte Cadei das Kätzchen zunächst nicht finden. Zusammen mit seiner Frau verfasste er einen Facebook-Post, um über das Geschehen zu berichten.

Nur wenige Stunden später erhielt Cadei eine Nachricht von einem jungen Mann, der das Kätzchen gesund gefunden hatte und es nach einem veterinärmedizinischen Check-up adoptieren wollte. So endete diese tragische Geschichte doch noch mit einem Happy-End für den jungen Stubentiger.

Die Täter, die das kleine Kätzchen aus dem Auto geworfen hatten, wurden bei den Behörden angezeigt.