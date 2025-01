Heuballen retten Südtiroler vor eisiger Kälte

Von: luk

Freienfeld – In Freienfeld hatte ein Mann großes Glück im Unglück: Nach einem Sturz während eines Spaziergangs verbrachte er eine eisige Nacht im Freien, bevor ihn Rettungskräfte unter einer Brücke in Stilfes entdeckten.

Der Mann, der am Mittwoch zu einem seiner regelmäßigen Spaziergänge aufgebrochen war, kehrte am Abend nicht nach Hause zurück. Erst am Donnerstagmorgen bemerkten Angehörige sein Fehlen und alarmierten die Carabinieri. Daraufhin starteten die Bergrettungsdienste Sterzing und die Freiwillige Feuerwehr Stilfes eine Suchaktion, wie stol.it berichtet.

Heuballen retten vor der Kälte

Die Einsatzkräfte fanden den Mann schließlich unter einer Brücke nahe Stilfes. Dort hatte er sich nach einem Sturz, bei dem er sich am Bein verletzte, zu einer Notunterkunft geschleppt. Ohne Mobiltelefon konnte er keine Hilfe rufen. Geistesgegenwärtig bedeckte er sich mit Heu, das unter der Brücke gelagert war, und schützte sich so vor der Kälte.

Rettung und Krankenhausbehandlung

Der Mann verbrachte die gesamte Nacht bis zum späten Vormittag im Freien, überstand die frostigen Bedingungen jedoch relativ gut. Nach seiner Bergung wurde er vom Weißen Kreuz Sterzing ins Krankenhaus gebracht, um seine Verletzungen behandeln zu lassen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Stilfes, die Bergrettung aus Sterzing und der Finanzpolizei, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri. Eine bereits alarmierte Hundestaffel konnte nach dem Fund des Mannes wieder abgezogen werden.