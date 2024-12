Heuer kein Schnee mehr in Sicht

Von: fra

Bozen – Landesmeteorologe Dieter Peterlin zieht die Schneebilanz zu Weihnachten: In 2.000 Metern Höhe liegen auf den meisten Südtiroler Bergen derzeit zwischen 30 und 40 cm Schnee. Am wenigsten Schnee gibt es in den Gebieten von den Ultner Bergen bis zu den Sarntaler Alpen mit lediglich 10-20 cm. Neuer Schneefall ist in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten.

Für den heutigen Stephanstag kündigt Peterlin perfekte Bedingungen für Wintersportler an: ungetrübter Sonnenschein und noch mildere Temperaturen als am Vortag. Auf den Bergen wird es morgen sogar deutlich wärmer, mit einem Temperaturanstieg von 10 bis 15 Grad im Vergleich zu gestern. In 2.000 Metern Höhe werden milde 5 Grad erreicht.