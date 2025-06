Hier fliegt ein Computer durchs Schultreppenhaus

Von: luk

Bozen – In der seit Jahren leerstehenden Ex-Pascoli-Schule in Bozen ist es erneut zu schweren Vandalismusakten gekommen. Eine Gruppe Jugendlicher ist offenbar ungehindert in das verlassene Gebäude eingedrungen und hat dort mit Baseballschlägern verbliebene Einrichtungsgegenstände, Computer, Drucker und Wände zerstört. Besonders brisant: Die Tat wurde laut der Zeitung Alto Adige gefilmt und anschließend auf Instagram veröffentlicht, wo die Clips tausendfach aufgerufen wurden.

Die Jugendlichen agierten mit verhüllten Gesichtern, kletterten durch Lüftungsschächte und enge Fenster, gaben sich gegenseitig Tipps zum Eindringen und feierten ihre Taten mit High-Fives. Sie scheinen offenbar davon überzeugt zu sein, keine Konsequenzen befürchten zu müssen. In den sozialen Netzwerken kursieren weitere Videos, darunter auch Aufnahmen von Polizei-Patrouillen, die das Gelände absuchen, während sich die Jugendlichen versteckt halten. In den Kommentaren tauschen sich Gleichaltrige über Zugangsmöglichkeiten und Sicherheitslücken aus. Für sie scheint es ein Spiel mit der Staatsgewalt zu sein.

Aber nicht nur das Gelände der ehemaligen Schule in Gries entwickelt sich zunehmend zum Abenteuerspielplatz für junge Bozner. Sie klettern auch auf Baukräne, Lichtmasten von Sportplätzen oder fahren gefährliche Stunts mit Fahrrädern, indem sie etwa mitten im Straßenverkehr einen Wheelie machen und dabei mit einer Hand vorbeifahrende Autos und Busse berühren.

Bei der Pascoli-Schule dürfte es aber bald ruhiger werden, zumindest was das illegale Eindringen in ein leerstehendes Gebäude betrifft. Im Sommer soll nämlich der Startschuss für den Bau des Bibliothekenzentrums fallen.