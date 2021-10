Hier kann man in Meran sich testen lassen

Meran – Im Impfzentrum Julia in der Kasernenstraße 4 in Meran geht am Montag, 18. Oktober eine Teststation in Betrieb, in der sich Bürger und Bürgerinnen einem COVID-19-Antigen-Schnelltest für den Green Pass unterziehen können.

Die mit insgesamt vier Linien ausgestattete Teststation in Untermais ist am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr ohne Vormerkung geöffnet.

Die Bezahlung der Tests erfolgt nicht im Testzentrum. Der Sanitätsbetrieb wird die entsprechende Rechnung den Getesteten per Post zuschicken.

Die Teststation wird von der Stadtverwaltung Meran in enger Zusammenarbeit mit dem Alpini-Kommando und dem Sanitätsbetrieb eingerichtet.

Tests auch im Drive-In möglich

Sich einem Antigen-Test unterziehen können sich Bürger und Bürgerinnen auch im Drive-In-Testzentrum, welches der Sanitätsbetrieb auf dem Parkplatz neben dem Combi-Sportplatz eingerichtet hat.

Dieses ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 9.00 Uhr und von 13.30 bis 15.00 Uhr sowie am Samstag von 8.00 bis 10.00 Uhr zugänglich – allerdings nur nach Voranmeldung unter https://appcuppmobile.civis.bz.it/.

Den Antigen-Schnelltest bieten auch viele Apotheken und Ärzte an.