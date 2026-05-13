Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hipp-Verdächtiger soll Gehaltszettel gefälscht haben
39-Jähriger in U-Haft

Hipp-Verdächtiger soll Gehaltszettel gefälscht haben

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 11:45 Uhr
39-Jähriger in U-Haft
APA/APA/THEMENBILD/TOBIAS STEINMAURER
Schriftgröße

Von: apa

Der Verdächtige im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp soll in der Vergangenheit laut einem “Krone”-Bericht Gehaltsbestätigungen gefälscht haben, um an hohe Kredite zu kommen. Der Anwalt des 39-Jährigen bestätigte auf APA-Anfrage am Mittwoch, dass sein Mandant “mit nicht ganz integeren Mitteln bessere Konditionen” bei der Bank erhalten habe. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt kommentierte dies nicht.

Bei dem Verdächtigen, der seit vergangener Woche in U-Haft in der Justizanstalt Eisenstadt sitzt, handelt es sich um einen früheren Hipp-Mitarbeiter, dessen Dienstverhältnis einvernehmlich aufgelöst worden sein soll. Laut dem Zeitungsbericht am Mittwoch, der sich auf Auswertungen seines ehemaligen Dienstcomputers bezieht, soll er seine Lohnzettel gefälscht und sich damit bei einer slowakischen Bank Kredite erschlichen haben. Mit dem Geld habe er unter anderem erst kurz vor der Festnahme in Salzburg ein Grundstück erstanden. Das Drohschreiben an Hipp sei eine Stunde vor seinem Entlassungsgespräch verschickt worden.

Anwalt von Unschuld überzeugt

Anwalt Manfred Arbacher-Stöger erklärte auf APA-Anfrage, dass “der ein oder andere Gehaltszettel” verändert worden sei. Dies sei kein Betrug, denn sein Mandant habe die Kredite “ganz normal bedienen können”: “Er hat dadurch bessere Konditionen bekommen, mit nicht ganz integeren Mitteln.” Mit seinem eigentlichen Gehalt hätte er die Kredite auch sowieso bekommen, meinte der Anwalt. Er zeigte sich weiterhin davon überzeugt, dass die Ermittlungen “die Unschuld meines Mandanten zutage bringen werden”. Bis jetzt sei “nichts gefunden worden”. Auch bei dem bei der Hausdurchsuchung sichergestellten Rattengift handle es sich um ein anderes, als jenes, das im Hipp-Glas gefunden worden war, so Arbacher-Stöger.

Der Verdächtige sitzt seit etwas über einer Woche in Untersuchungshaft. Die Haftprüfung findet nach 14 Tagen am kommenden Dienstag statt. Von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gab es am Mittwoch keine neuen Informationen. Ermittelt wird gegen den gebürtigen Slowaken aktuell weiterhin wegen versuchter schwerer Erpressung, vorsätzlicher Gemeingefährdung und versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung. Das im Burgenland sichergestellte Hipp-Glas enthielt 15 Mikrogramm Rattengift. Laut einem Gutachten wäre der Verzehr nicht lebensgefährlich gewesen. Die Dosis war aber hoch genug, um gesundheitliche Auswirkungen zu verursachen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
83
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
45
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
18
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
Lkw-Verkehr in Bozen: Einschränken oder nicht?
18
Lkw-Verkehr in Bozen: Einschränken oder nicht?
Nun elf Hantavirus-Fälle nach Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff
17
Nun elf Hantavirus-Fälle nach Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 