Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hitzewarnungen für fast ganz Spanien
Hitzewelle geht noch bis Donnerstag

Hitzewarnungen für fast ganz Spanien

Dienstag, 23. Juni 2026 | 15:16 Uhr
Hitzewelle geht noch bis Donnerstag
APA/APA/dpa/Thomas Warnack
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Wegen extrem hoher Temperaturen gilt für fast ganz Spanien eine Hitzewarnung. Die spanische Wetterbehörde Aemet rief am Dienstag die höchste Alarmstufe Rot, die vor “ungewöhnlicher Gefahr” wegen hoher Temperaturen warnt, für Gebiete rund um das südspanische Córdoba sowie im Norden des Landes für Bilbao und Teile der Region Kantabrien aus. Für das ebenfalls im Norden gelegene Baskenland wurden Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten vorhergesagt.

Für weite Teile von Zentral- und Nordspanien wurde am Dienstag die zweithöchste Alarmstufe Orange ausgerufen. Für fast den gesamten Rest des Landes galt die Hitze-Warnstufe gelb. Nur für einige Küstengebiete wurde keine Warnung herausgegeben.

Die spanischen Behörden riefen Einwohner und Touristen auf, regelmäßig Wasser zu trinken, sich in kühlen Räumen aufzuhalten und körperliche Aktivitäten im Freien während der heißesten Stunden des Tages zu vermeiden. Außerdem wurden die Menschen aufgerufen, sich um besonders anfällige Menschen wie Senioren zu kümmern.

Hitzewelle dauert mindestens bis Donnerstag

Die Hitzewelle hatte in Spanien am Sonntag begonnen und wird voraussichtlich bis mindestens Donnerstag andauern. Am Montag registrierten 101 der 828 Aemet-Wetterstationen im Land Temperaturen von mindestens 40 Grad. Bei etwa 30 Messstationen sanken die Temperaturen in der Nacht zu Dienstag nicht unter 25 Grad. An der Küste von Almeira in der südlichen Region Andalusien lagen die Temperaturen die dritte Nacht in Folge auch nach Sonnenuntergang bei über 30 Grad.

Spanien gehört Klimawissenschaftlern zufolge zu den Ländern, die am stärksten unter der fortschreitenden Erderwärmung leiden. In den vergangenen Jahren nahmen die Häufigkeit und Intensität der dortigen Hitzewellen zu. Vergangenes Jahr erlebte das Urlaubsland mit einer Durchschnittstemperatur von 24,2 Grad seinen heißesten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Kommentare
86
“Bin unschuldig”: Wieder Doping-Beben um Alex Schwazer
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
Kommentare
74
Schlechtes Fleisch führt zu Aufruhr im Bozner Gefängnis
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
Kommentare
58
Bürger zum Wasser sparen aufgerufen
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Kommentare
42
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Kommentare
35
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Anzeigen
Junge Stimme BARBARA aus Feldthurns begeistert
Junge Stimme BARBARA aus Feldthurns begeistert
Alpen Flair 2026
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 